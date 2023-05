Santamaria Inps | ‘premiato il mio progetto biblioteca digitale della formazione’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Io, insieme ad altre due persone, abbiamo vinto il premio ‘Rompiamo gli schemi’ per gli innovatoriPa. Siamo stati premiati per l’innovatività dei progetti che abbiamo seguito”. Così il funzionario analista di processo e responsabile di sviluppo professionale dell’, Paolo Valerio, parlando del premio ‘Rompiamo gli schemi’ vinto per il suo.“Il mioprevede la raccolta di tutto il materiale didatticoformazioneche era sparpagliato nella intranet e la sua messa a disposizione ‘ ha sottolineato -. Un lavoro portato avanti grazie ad un team composto da funzionari che arrivavano da diverse ...