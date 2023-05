Sanità | Gemmato | Bene Manifesto diritti pazienti per gestione lupus eritematoso

"Momenti di confronto e informazione come quello promosso oggi sono molti importanti - aggiunge- per discutere di una patologia di cui forse non si parla ancora abbastanza, non a caso ...... Marcello- . Il Governo Meloni interviene nuovamente in ambito sanitario, a tutela della ...all'interno del Decreto Semplificazione " ha dichiarato il responsabile dell'Osservatorio...L'evento si aprirà con i saluti istituzionali e un breve scambio sui temi indirizzati con il sottosegretario alla, Dott. Marcelloe con l'Onorevole Elena Bonetti e Massimo Lucidi, ...

Sanità, Gemmato: "Bene Manifesto diritti pazienti per gestione lupus ... Adnkronos