San Giuliano | sabato il WWF inaugurerà due bacheche per i Grandi Alberi di Cascina Carlotta e per il bosco di Cascina Santa Brera

Queste le date in calendario: - 7 luglio al ParcoMestre di Venezia - 11 e 12 luglio allo StadioSiro di Milano - 15 luglio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze - 19 luglio allo ...Dal 22/05/2023 al 15/07/2023 vigerà divieto di circolazione dinamica e statica (divieto di transito e divieto di sosta con rimozione) in Viae in via M. Lucarelli, nel tratto di strada riferito allo stato di avanzamento dei lavori, nonché divieto di sosta con rimozione in Via Don F. Annessi.TERME - Domani, venerdì 19 Maggio alle 10,30, riaprirà l'ufficio postale di Asciano Pisano nella sede ristrutturata di ViaRocco 38. Ad annunciarlo è Poste Italiane. A partire dal 20 ...

San Giuliano Milanese, preso il ladro seriale che saccheggiava le parrocchie durante le riunioni: sei colpi in poco più di un mese Corriere Milano

L’obiettivo è quello di far conoscere un angolo del territorio ricco e variegato, attraverso l aposa di due bacheche il cui scopo è quello di richiamare l’attenzione su importanti elementi naturali e ...San Giuliano Terme, 18 maggio 2023 – La giunta del comune di San Giuliano Terme ha approvato un avviso pubblico esplorativo per individuare soggetti del terzo settore che possano svolgere assistenza p ...