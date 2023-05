Sampdoria | esercitazioni tattiche in vista del Milan | NEWS

Si avvicina la trasferta di sabato sera in casa del Milan e laha svolto a Bogliasco un allenamento mattutino a base di attivazione atletica edtattiche in vista della sfida con i rossoneri. Immutata la situazione sul fronte dei singoli: ...Allenamento mattutino per la, impegnata a Bogliasco nella preparazione alla sfida di lunedì sera con l'Empoli. Sul ...e staff hanno puntato prevalentemente su una serie di...I calciatori impegnati dal 1' lunedì con lahanno svolto un programma di recovery e lavoro metabolico. Il resto del gruppo, invece, si è concentrato susul possesso e ...

Esercitazioni tattiche in vista del Milan, venerdì seduta pomeridiana ... Sampdoria.it

Si avvicina la trasferta di sabato sera in casa del Milan e la Sampdoria ha svolto a Bogliasco un allenamento mattutino a base di attivazione atletica ed esercitazioni tattiche in vista della ...Tutte le ultime novità sulle condizioni fisiche di Andrea Conti, Emil Audero e Ignacio Pussetto per la sfida al Milan Di seguito il comunicato della ...