Salvatore Balzano rischia il Daspo per un gesto inopportuno | È entrato nello spogliatoio del Napoli dopo la partita contro l' Udinese

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il protagonista di una vicenda singolare è, il tifoso delche si è introdotto negli spogliatoi della squadra per festeggiare la vittoria dello scudetto. La sua azione, però, ha portato alla punizione da parte delle autorità con unesserein una zona vietata. In questo articolo scopriremo tutti i dettagli dell'incredibile avventura di, come è riuscito ad entrare negli spogliatoi e cosa è successo quando i giocatori dello hanno incontrato. Una storia incredibile che ha fatto parlare di sé in tutta la città! Di cosa parliamo in questo articolo... Un uomo si è infiltrato negli spogliatoi delper festeggiare la vittoria dello scudetto Ha violato la zona vietata e ha ...