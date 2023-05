Salute | Iezzi AbbVie | “Campagna per riconoscere mal di schiena aiuto per pazienti”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Così Annalisa, Direttore medico“Ladi sensibilizzazione ‘Non voltargli la’ ha un nome molto intuitivo. Si parla del bisogno diprecocemente un sintomo diffusissimo come il mal di, che ha diverse cause”. Con questo progetto “noi cerchiamo di individuare il mal didi origine infiammatoria che ha una forma evolutiva estremamente debilitante, con un’incidenza prevalente nel paziente giovane e a rischio di disabilità se non si interviene in tempo”. Così Annalisa, Direttore medico, intervenendo oggi a Milano alla presentazione della‘Non voltargli la’ (Don’t Turn Your Back On It), un’iniziativa internazionale sviluppata ...

Salute, Iezzi (AbbVie): "Impegnati per migliorare qualità vita pazienti reumatologici" Adnkronos

