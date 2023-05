Salute | da oculisti vademecum per proteggere gli occhi dai raggi Uv

(Di giovedì 18 maggio 2023) (Adnkronos) – In attesa dell’esplosione dell’estate che si sta facendo attendere, glidella Siso, la Società italiana di scienze oftalmologiche che oggi a Roma apre il suo secondo congresso, si portano avanti con unperglidall’esposizione improvvida aisolari, anche solo per fare un selfie in spiaggia. Nove le raccomandazioni degli specialisti: 1) Glivanno sempre protetti conali da sole di qualità, dotati di filtri certificati che garantiscano il 100% di protezione anche contro iUva e Uvb, con montatura ampia, meglio ancora se a maschera, e con lenti polarizzate in grado di filtrare iriflessi da altre superfici riducendo l’abbagliamento; 2) Gli ...

Fissare direttamente il sole , anche per pochi secondi, alla ricerca dell'inquadratura perfetta per scattarsi un selfie può creare un danno, anche irreversibile, alla retina come quando si osserva un'......

