Salta lo sciopero degli aerei di domani | i sindacati rinviano lo stop dei voli a giugno

(Di giovedì 18 maggio 2023) È stato annullato lodel personale di volo e di terra che avrebbe dovuto paralizzare il traffico aereo venerdì 19 maggio. Ad annunciarlo è il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che dopo aver chiesto alle sigle di ripensarci, ha ottenuto loe il rinvio a: «Vorrei ringraziare idi categoria di Cgil, Cisl, Uil e Ugl che, dopo la nostra richiesta, hanno deciso di rinviare alo. Grazie per la sensibilità e la pronta accoglienza di quanto richiesto». Iavevano già chiarito che in Emilia-Romagna ogni servizio sarebbe stato mantenuto, «per non arrecare ulteriori danni a una regione già colpita dall’emergenza». Ma dopo la richiesta del Mit, hanno deciso di differire lodell’handling ...

... "riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 68% riuscirà a volare nella stessa giornata dello". L'agitazione ...Anche l'attrice Jennifer Coolidge , vincitrice di uno dei premi degli MTV Awards ha mostrato la sua vicinanza con lonel ritirato il premio: "Tutte le buone commedie cominciano con una buona ...Edizione particolare per gli MTV Movie & TV Awards, prima manifestazione dello spettacolo ad affrontare i risvolti dellodel Sindacato degli Sceneggiatori a Hollywood . Dopo che la presentatrice Drew Barrymore ha annunciato di voler rinunciare alla conduzione in sostegno alle richieste di autori e autrici, i ...

Salta lo sciopero degli aerei di domani, i sindacati rinviano lo stop ... Open

Lo sciopero dei voli previsto per domani venerdì 19 maggio si terrà invece a giugno, per decisione dei sindacati ...Corse annullate, saltate o in ritardo. Nonostante il rispetto delle fasce di garanzia non saranno pochi i disagi quest’oggi, lunedì 15 maggio, per gli studenti e i pendolari siciliani. Con diverse mod ...