Salone del Libro di Torino | Ospiti e Novità

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 18 maggio 2023) Leggere è un attività che è parte integrante della società, per studiare, formarsi in un certo settore, acquisire una nuova abilità, o semplicemente approfittare di un momento di svago, per lasciarsi andare con la fantasie in avventure, mondi fantastici, che hanno permesso a molti di evadere dalla routine, sempre più stressante della societàò di oggi. Tuttavia,