Salgono a 11 i morti accertati. Allagate anche Cervia e Lugo

Leggi su agi

(Di giovedì 18 maggio 2023) AGI - L'Emilia Romagna è devastata delle alluvioni che hanno sfigurato città e piccoli comuni, ora si temono nuovi smottamenti e frane. Sale a 11 il bilancio dei: si tratta di due agricoltori di 73 e 71 anni, marito e moglie, trovati senza vita nel loro appartamento di Russi, nel Ravennate, completamente invaso dalle acque. Si indaga sulle cause dei decessi: non si esclude che possano essere rimasti folgorati una volta rientrati in casa in cerca di recuperare alcuni oggetti. Prosegue la corsa contro il tempo per soccorrere le persone rimaste intrappolate e mettere in sicurezza i paesi, le città e le strade inondate dalla piena dei fiumi. Al tempo stesso inizia la conta dei danni (enormi) con tante aziende rimaste sott'acqua. Il bilancio è drammatico: 10mila gli sfollati, non definito il numero di eventuali dispersi, 42 i comuni coinvolti, 27mila persone ...