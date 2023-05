Saipem si aggiudica 2 nuove commesse per 850 milioni dollari

(Di giovedì 18 maggio 2023)si èduesu acque profonde per un valore complessivo di "circa 850di". Si tratta, seconkdo il gruppo, di un primo contratto per attività ...

sidue nuove commesse da 850 milioni di euro, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, si è aggiudicata due nuovi contratti offshore , uno per ...si èdue nuove commesse su acque profonde per un valore complessivo di "circa 850 milioni di dollari". Si tratta, seconkdo il gruppo, di un primo contratto per attività ...sinuovi contratti per un valore complessivo di 650 milioni di dollari e il titolo corre a Piazza Affari . L'attenzione diper l'E&C offshore e la perforazione offshore insieme ...

Saipem si aggiudica due nuovi contratti offshore SoldiOnline.it

Saipem si è aggiudica due nuove commesse su acque profonde per un valore complessivo di "circa 850 milioni di dollari". (ANSA) ...(Teleborsa) - Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, si è aggiudicata due nuovi contratti offshore, uno per un progetto di Engineering, Procurement, ...