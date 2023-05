Sainz | ' Duro colpo annullare il GP di Imola | ma la priorità è aiutare chi sta soffrendo'

Carlos, pilota della scuderia Ferrari, ha commentato su Instagram l'annullamento del GP di Imola, previsto per domenica, a causa dell'emergenza maltempo che sta colpendo l'Emilia Romagna.si è mostrato dispiaciuto per la situazione, condividendo la necessità di fornire supporto alle persone che si trovano in ...Il pensiero diNello specifico, lo spagnolo della Ferrari ha ribadito il proprio dispiacere ... la cancellazione dell'evento è un colpoma è la cosa più importante che si potesse fare per ...Guarda anche In Diretta, il messaggio a sostegno dell'Emilia Romagna: "Un abbraccio a tutti" ... Sono state due giornate piene di pioggia qui in Emilia Romagna e la cancellazione è un colpo...

Carlos Sainz: 'Duro colpo annullare Gp di Imola, ma giusto concentrarsi sull'emergenza' Repubblica TV

L’alluvione che sta affliggendo l’Emilia Romagna è una vera e propria piaga. Molti sono provati dal triste accaduto, anche i ...La stagione di Formula 1 delle Ferrari non è decisamente una delle migliori: e nel suo ruolo di opinionista il noto Ralf Schumacher ...