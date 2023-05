(Di giovedì 18 maggio 2023) Sandroha parlato della finale di Champions League tra ildi Pep Guardiola e l’di Simone– Queste le parole di Sandrosulla finale di Champions League tranel corso di Microfono Aperto, in onda su Radio Sportiva. «Se tutti saranno in condizione,confermerà la squadra che gli ha dato grandi soddisfazioni in semifinale». ATTACCO –sull’attacco della squadra nerazzurra. «Lukaku nella finale contro il? Fadi see confermare ...

... Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandroe Graziano Cesari. Al termine della gara, che ... L'altra finalista sarà una traCity e Real Il giorno dopo, mercoledì 17 maggio, si scoprirà ...... Massimo Mauro , Sandroe Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Mercoledì 17 maggio , su Mediaset Infinity in seconda serata ampia sintesi di 'City - Real Madrid' con lo ...... Massimo Mauro, Sandroe Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Mercoledì 17 maggio, su Mediaset Infinity in seconda serata ampia sintesi di 'City - Real Madrid' con lo ...

Sabatini: «Manchester City-Inter, Inzaghi fa bene a fidarsi di se stesso. Dzeko…» Inter-News.it

Davide contro Golia. Manchester City-Inter si presenta come una delle finali meno equilibrate nella storia della Champions League. Almeno sulla carta, poi in campo potrà succedere di tutto sabato 10 g ...Sarà Manchester City-Inter la finale dell'edizione 2022/2023 della Champions League. Le due formazioni, in semifinale, hanno avuto la meglio rispettivamente su Real Madrid e Milan e si sfideranno ...