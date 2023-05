(Di giovedì 18 maggio 2023) Il maltempo sta mettendo in ginocchio gran parte della penisola italiana con le vari federazioni sportive che stanno decidendo di sospendere gli eventi che sarebbe dovuti svilupparsi nel corso del prossimo weekend. E’ successo per la Formula Uno con il GP di Imola che è stato sospeso, succederà ugualmente nel mondo del. Infatti, a causa dell’alluvione, è stata sospesa la 49/a edizione della gara di ultramaratona 100 km del, prevista a Faenza (Ravenna). In una nota ufficiale l’organizzazione ha spiegato la sospensione: “Stante la situazione di forte emergenza nella città di Faenza e nei Comuni limitrofi, compresa l’inagibilità di alcuni tratti facenti parte del percorso della corsa in conseguenza dei danni causati dalla calamità naturale. il presidente della 100 km delGiordano Zinzani, il consiglio ...

A causa del maltempo che sta flagellando l'Emilia - Romagna, è stato deciso che la StraBologna, in programma nel weekend, sarà inveceal 29 ottobre. La 42esima edizione della corsa emiliana, su decisione di UISP Bologna in accordo con le istituzioni locali, non si disputerà nella data originaria per via dell'allerta meteo: ...Il successo della LugoRun e dello spirito con il quale il grande evento die walking ha ... purtroppopoche ore prima della LugoRun) non ha facilitato lo svolgimento, ma in una bella ...È consigliato indossare abbigliamento sportivo, scarpe da, cappellino, merenda e borraccia ... dopo la prima uscita, in programma mercoledì scorso presso la collina di Botromagno, ma...

Running, rinviata la 100 km del Passatore - Roma SPORTFACE.IT

A causa del maltempo che sta flagellando l’Emilia-Romagna, è stato deciso che la StraBologna, in programma nel weekend, sarà invece rinviata al 29 ottobre. La 42esima edizione della corsa emiliana, su ...