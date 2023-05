Rune non ci sta | Non sono un bad boy | non rompo racchette

Quanto al resto, il ventenne danese numero 7 del mondo Holgermette in piedi pura poesia ermetica e iconoclasta per avere ragione 6 - 2, 4 - 6, 6 - 2 in due ore e 18 minuti di Novak Djokovic. ......da superare prima di arrivare a giocarsi l'ultimo atto con il vincente della sfida scandinava-... Tsitsipas, il croatoevoca bei ricordi I due si sono affrontati l'ultima volta nella United Cup ...Il principinosi lascia tormentare dai dubbi, nemmeno di fronte al più forte giocatore del mondo: come già a Bercy, Djokovic cade di nuovo al cospetto del ragazzino terribile. Capitombolo ...

Rune: «Sono un appassionato, non un bad boy» Internazionali BNL d'Italia

I fischi sentiti nel match con Fognini (imbarazzanti quanto inutili) Già dimenticati. La pioggia Bastano i sorrisi di mammà, la signora Annette, e degli amici con la bandierina danese sulle guance a ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...