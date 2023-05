“Rubami la notte” nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 18 maggio 2023) Idopo oltre due anni ai vertici delle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, inaugurano la nuova stagione estiva conla, ildal 19 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Se Coca zero, che ha conquistato il primo posto della classifica radio, è stato uno dei singoli della primavera,laaccompagnerà l'estate italiana e l'ormai imminente tour deinegli stadi, con le sue 11 date (di cui cinque già sold out) in tutta la penisola, mentre continua la corsa di tanti loro singoli di successo, come "Pastello Bianco", che ha ottenuto il suo Sesto Disco di Platino, e "Giovani Wannabe", ...