Rovelli fuori dalla Fiera di Francoforte | Levi fa pubblica ammenda | «Ho fatto una figuraccia Ma dagli errori s’impara»

(Di giovedì 18 maggio 2023) A sei giorni dall’esplosione del caso, il presidente dell’Associazione italiana editori Riccardo Francofa pienamenteper aver pensato di escludere il fisico Carlodel Libro didel 2024 dopo la performance anti-governativa di quest’ultimo al Concertone del 1° maggio. «È stato sicuramente un errore: di più, come ha detto Luciano Canfora una», ha riconosciuto oggiintervenendo all’apertura del Salone del Libro di Torino. Il presidente dell’Aie, e commissario del governo per la Frankfurter Buchmesse 2024, in cui l’Italia sarà Ospite d’Onore, già 24 ore dopo la denuncia diavevamarcia indietro e riabilitato l’invito. Ora il caso sembra ...

C'è poi il salone off, con eventi al didella sede, sparsi per la città e fino a tarda ora di ... Chissà se dopo l'incidente con Carlosarà fischiato Partecipare per scoprirlo!

(Rubriche) La rubrica delle culture che fa il giro del mondo e che oggi si concentra sul Salone del Libro di Torino. Di Maria Teresa Carbone ...No, non ci siamo, si continua a fingere di non capire, o forse non si vuole capire, sino a quando la destra al Governo non colpirà senza guardare in faccia a nessuno. Ancora in queste ore, persino nel ...