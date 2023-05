Rovella | un top club di Serie A interessato | ecco di chi si tratta

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il futuro disembra essere decisamente incerto; il centrocampista del Monza, in prestito dalla Juve, interessa ad un top(LaPresse)E’ stata una stagione decisamente positiva per; il centrocampista del Monza sta dimostrando di avere le qualità e i crismi per imporsi in un top. Di questo sarà, sicuramente, contenta la Juventus proprietaria del cartellino del giocatore; il classe 2001 ha, tra le caratteristiche principali, l’intelligenza tattica, la capacità di dettare tempi e ritmi di gioco e può portare tanta qualità alla propria squadra. Il prestito ditermina il prossimo trenta giugno e la Juventus sembra intenzionata a riportarlo a casa in modo da rinforzare il centrocampo a disposizione di Allegri. Le prestazioni del giovane talento, però, ...