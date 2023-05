Rosanna Lambertucci sposa a 77 anni | “È stato un regalo del mio ex marito”

Leggi su dilei

(Di giovedì 18 maggio 2023)questa estate sposerà il compagno Mario Di Cosmo, dopo 8d’amore. Una cerimonia religiosa per la conduttrice, che a 77coronerà il suo sogno, dimostrando che la felicità non ha età. Sulle pagine del settimanale Chi ha svelato i dettagli delle nozze, ripercorrendo le tappe della loro storia., tutti i dettagli sul matrimonio Matrimonio d’estate pere Mario Di Cosmo, che il prossimo 7 luglio convoleranno a nozze a Roma. La conduttrice e volto storico della tv italiana ne aveva parlato già a Verissimo, ma adesso ha svelato i dettagli del suo giorno più bello al settimanale Chi, raccontando le tappe più significative della storia con il suo compagno. Cerimonia religiosa per la coppia – ...