Rosanna Lambertucci | “A 77 anni mi sposo | me l’ha consigliato il mio ex marito scomparso Lui mi ha regalato Mario”

(Di giovedì 18 maggio 2023) “Tutto mi sarei immaginata nella vita tranne che un giorno sarei tornata all’altare. A darmi una spinta fortemente motivazionale è stato Alberto, la scorsa estate. Pochi giorni prima della sua tragica scomparsa mi ha detto: ‘, sposaperché ti vuole bene’“. Parole di, pioniera della divulgazione su benessere e salute in tv, oggi 77enne e prossima sposa. A Chi,ha raccontato di come proprio l’exAlberto Amodei le abbiadi sposareDi Cosmo: “Mi piace pensare che il suo ultimo regalo sia stato proprio l’avermi fatto incontrare”. Angelica, figlia die Amodei, ha un bel rapporto con Di Cosmo. Lui, ex parlamentare, tiene nascosta l’età ma ...

si sposa: a 77 anni il sì a Mario Di Cosmo Il 7 luglio la conduttrice convolerà a nozze con l'imprenditore al quale è legata da otto anni. "Ho sempre tergiversato con un 'poi ...... per il compleanno il marito le regala un'auto A LUGLIO Fotogallery -annuncia le nozze con Mario Di Cosmo DA LUGANO Fotogallery - Ilary Blasi e Chanel Totti, ecco le foto con i ...sposa a 77 anni. È la sua terza volta. Le nozze tra la giornalista e il più giovane compagno Mario Di Cosmo sono in programma in estate e si terranno il 7 luglio a Roma. "Tutto mi ...

Rosanna Lambertucci a 77 anni sposa il suo Mario. «Non c’è un’età per essere felice» Corriere della Sera

Rosanna Lambertucci a 77 anni, ha deciso di convolare a nozze con Mario Di Cosmo, l’imprenditore con cui fa coppia fissa da ben otto anni. Il momento è giunto, la data del matrimonio fissata, vediamo ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...