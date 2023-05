Rosa Chemical non si ferma | arriva il nuovo singolo Bellu Guaglione

(Di giovedì 18 maggio 2023) Esce venerdì 19 maggio “”, ildiIl brano è stato scritto dae Alessandro La Cava e prodotto da Bdope e Greg Willen, collaboratori storici dell’artista con i quali ha già pubblicato numerosi successi tra cui l’iconica saga Polka, e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali (Capitol Records/Universal Music), oltre che in radio. Libero dal pregiudizio e simbolo dell’amore senza norme prestabilite, in questobrano nato dal sample di “O’ Sarracino” di Renato Carosone e Nicola Salerno,rovescia il modello del “” che “tutt”e ffemmene fa ‘nnammurà”, ...

... aveva parlato di un possibile divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni, alimentando le voci su una brutta crisi per il bacio scandalo sul palco dell'Ariston tra il rapper eUna docuserie senza filtri che raccontala vita straordinaria di Chiara Ferragni e Fedez. Il dietro le quinte di una delle coppie più seguite di sempre. Segui la nuova stagione di I Ferragnez su Prime .L'ultima edizione è stata infatti veramente molto chiacchierata non solo per il cantante Blanco che distrugge il palco, ma anche per il bacio trae il marito di Chiara Ferragni, Fedez. ...

“BELLU GUAGLIONE”, il nuovo singolo di Rosa Chemical Radio Time

Dopo mesi di attesa, indiscrezioni e presunte crisi, arriva la serie su Ferragni e Fedez, la coppia più social e discussa: tutto quello che c'è da sapere.Orari, trailer, trama, puntate di The Ferragnez 2, la serie tv con Chiara Ferragni e Fedez: scopri su Style a che ora puntare la sveglia.