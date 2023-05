Romina Power | ve la ricordate da giovane? Spunta una foto di lei ventenne | bellissima

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 18 maggio 2023)è una famosa cantante, attrice e personaggio televisivo. Conosciuta in Italia, e non solo, oltre che per la sua straordinaria carriera artistica anche e soprattutto per essere stata la moglie di Albano Carrisi nonché sua partener professionale. Ma vicom’era da? Recentemente è circolata sui social una suarisalente agli Anni ’70, circa lo stesso periodo in cui si legò al cantante di Cellino San Marco. Inutile dire che anche all’epocaera di una bellezza senza eguali.com’era da? – VelvetGOSSIP.itcrediti: Instagramfiglia d’arte: inizi della carriera nel mondo ...