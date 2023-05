Romina Power furiosa | lei e Al Bano coinvolti in una bruttissima truffa

(Di giovedì 18 maggio 2023)ha denunciato unache potrebbe danneggiare migliaia dei suoi fan internazionali: cosa sta succedendo? Alsono tra gli artisti italiani più conosciuti e più apprezzati all’estero, in particolare in Russia, in Germania e nei Paesi dell’Est Europa come la Polonia. Questo significa che c’è un’enorme numero di persone (ormai piuttosto attempate) che farebbero di tutto per vedere i due cantanti esibirsi dal vivo. Aldenunciano i falsi concerti a loro nome – Fonte: Insatgram – Grantennistoscana.itEsattamente come tutti i loro colleghi, purtroppo Alhanno dovuto interrompere i concerti a causa della Pandemia ed è assolutamente comprensibile che non vedano l’ora di tornare ad ...

Al Bano Carrisi ha raccontato nel dettaglio al settimanale Oggi i motivi della sua separazione da, gettando un alone oscuro sulla ex moglie. Il cantante, infatti, ha parlato di una grave dipendenza della donna, iniziata ben prima della scomparsa della figlia Ylenia, che non è stata, ...Ci saranno anchee i figli. Nel frattempo è impegnato in un tour italiano. Coronavirus, Al Bano guarda avanti: "Quando tutto sarà finito farò una grande festa" di ANNA PURICELLA 31 Marzo ...Al Bano Carrisi sfoglia con Oggi le copertine della sua vita per rileggere i retroscena che lo hanno riguardato. Spiega, soprattutto, come la storia d'amore consia andata in fumo: 'fumava della robaccia anche quattro volte al giorno'. Per la prima volta una confessione che spiazza i fan dell'ex coppia e del cantante. Beautiful, due vip ...

Albano Carrisi compie 80 anni e confessa: “Con Romina Power finì per colpa della marijuana” OGGI

Insieme a lui c’era anche Romina Power, una delle donne più belle che abbia mai visto in vita mia. Quella sera c’erano anche una giovanissima Simona Ventura con una parrucca tipo Gullit, siccome non ...Albano, prossimo a compiere 80 anni che festeggerà con tantissimi suoi amici all’Arena di Verona, ha svelato alcuni retroscena sulla fine del suo matrimonio con Romina Power che hanno lasciato tutti ...