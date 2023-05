Romina Power | Al Bano svela il vero motivo del divorzio | “Succedeva tutti i giorni”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Una storia d’amore durata 30 anni, poi nel 1999 AlCarrisi ehanno annunciato la separazione e nel 2012 è stato ufficializzato anche il. Ma cosa ha portato alla rottura una delle coppie più famose del nostro paese? A quanto pare la crisi è arrivata per un ‘cambiamento’ della, dovuto probabilmente alla scomparsa della figlia Ylenia. Secondo Alda quel momento la sua ex moglie era irriconoscibile, non aveva più passione per la vita e solo dopo aver fumato marijuana era allegra, ma finito l’effetto tornava ad incupirsi e piangere. Il cantante di È la mia vita nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha anche ricordato l’inizio della sua relazione con. Senti nell’aria c’è già una puntata che sa di ...

... in un'intervista il cantante ha raccontato i retroscena del matrimonio finito con, rivelando per la prima volta il vero motivo per il quale si separarono, la marijuana. Poi sul suo ...Un amore durato quasi trent'anni che ha fatto sognare tanti italiani e che ha fatto parecchio discutere anche dopo la sua fine. Ora la storia tra Al Bano Carrisi esi arricchisce di un particolare clamoroso, rivelato proprio dal cantante di Cellino San Marco: il motivo della fine del rapporto. Intervistato da Oggi in vista del suo ottantesimo ...Annamaria Bernardini De Pace racconta di un divorzio sanguinoso tra Al Bano e...

Al Bano: "Perché è finita con Romina Power Colpa delle canne" Corriere dello Sport

Parlando delle coppie vip famose di cui si è occupata in tema divorzio: “Il più celebre divorzio seguito Quello di Romina Power e Al Bano. Si erano conosciuti giovanissimi, si erano amati tantissimo, ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...