Romagna Mia | non mollare

(Di giovedì 18 maggio 2023) Un'alluvione senza precedenti, intere città ricoperte dall'acqua, già 13 morti, case distrutte, migliaia di persone che hanno perso tutto. Quello che è successo in, la mia, è una tragedia che non dovrebbe succedere in nessun posto al mondo, mai. Ma, per fortuna, è successo in...

Forlì. Via Palecano. Dopo l'alluvione. I volontari per darsi forza cantano ''.Le parole della Clerici La puntata di oggi si apre sulle note della canzone ''. Antonella Clerici nel rivolgere un pensiero al popolo romagnolo dice: 'Ho voluto iniziare con questa canzone ..."Esprimo la solidarietà siasia del ministro Sangiuliano all'Emiliae alla sua gente che in queste ore vivono un problema grandissimo, che in qualche modo sono certo il governo ...

Grosseto: “Grazie, grazie davvero ai volontari della protezione civile per quello che stanno facendo in Emilia Romagna. Vorrei esprimere la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti coloro ...Le testimonianza da Cesena, tra le zone più colpite dal maltempo in Emilia Romagna. Decine di persone sono state evacuate ... mio marito in sedia a rotelle è stato un problema”. "La mia casa è ...