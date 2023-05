Roma | trovata tartaruga azzannatrice vicino a Roma

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 maggio 2023)da un uomo fuori dalla sua abitazione a Capena Unaè stata catturata a Capena, non lontano da. A trovarla, si legge sul Messaggero, è stato un uomo: l’esemplare di quasi due anni, che sarà portato in un centro di recupero, era fuori dalla sua abitazione. La specie, il cui nome scientifico è Chelydra serpentina, è originaria del Nord America ed è considerata pericolosa per l’uomo e per la salute pubblica. L’esemplare, trovato in buona salute, ha un carapace di 27 centimetri. Per catturarlo sono intervenuti i militari della centrale operativa di Monterotondo e della Forestale, insieme all’esperto zoofilo Andrea Lunerti. Il consiglio è di “non tentare di catturarla” con le mani – in questo caso è stata bloccata con un secchio – ma chiamare il 112 e inviare la foto. ...