Roma | Pellegrini celebra Mourinho | 'E' l'artefice della nostra identità | ci ha dato un bel pezzo di mentalità'

Buon inizio della, che al primo affondo sfiora il gol con un destro dal limite didi poco a lato. Come prevedibile, però, poi è il Bayer a dettare il ritmo della gara spinto dal suo ...Matic 6,5 Essenziale per gli equilibri della, tiene palla quando occorre e detta i tempi nel modo giusto.6 Ci prova subito dalla distanza, poi fa mucchio in mediana per puntellare il ...: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Celik (78' Smalling), Bove, Matic,, Spinazzola (34' Zalewski); Belotti (46' Wijnaldum), Abraham. A disp.: Svilar, Boer, Karsdorp, ...

Pellegrini: "Come una famiglia, siamo riusciti in questa piccola impresa. Mourinho è l'artefice di tutto" - Roma news RomaNews

La Roma conquista la finale di Europa League pareggiando in casa del Bayer Leverkusen e giocherà l'atto conclusivo della competizione. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Loren ...Promossi e bocciati della sfida della BayArena. La partita di sacrificio della Roma di Mourinho ha come simbolo Nemanja Matic. Nel secondo tempo la prestazione di Bove è sontuosa e la difesa regge ...