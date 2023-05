Roma Incidente Ciro Immobile | i vigili chiudono il caso | ‘Non ci sono responsabili’

(Di giovedì 18 maggio 2023) C’è voluto un mese per arrivare a chiudere le indagini con un… nulla di fatto. L’tra il calciatore della Lazio,, e il tram il 16 aprile scorso, su Ponte Matteotti, non ha responsabili. Gli accertamenti svolti dagli agenti della Polizia locale non hanno portato a chiarimenti in merito alla dinamica e, quindi, ad eventuali responsabilità. Nonostante le 12 persone ferite, tra i quali anche l’autista del tramo,e le sue figlie. Le indagini accurate non hanno portato ad accertare i fatti Nonostante i testimoni, nonostante gli accertamenti sul semaforo, gli investigatori nonvenuti a capo dei fatti. In più i racconti completamente divergenti di autista del mezzo pubblico e calciatore hanno contribuito a creare ulteriore confusione intorno alla dinamica del sinistro. ...

