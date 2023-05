(Di giovedì 18 maggio 2023). Nel corso di questi giorni sono diversi i negozi difiniti nel mirino dei malviventi. Ad essere oggetti di furto e devastazione gli esercizi ubicati nel quadrante sud e sud ovest della città che, l’indomani, si trovano a fare i conti con delle sorprese decisamente amare. Sui fatti stanno attualmente conducendo le indagini i carabinieri al fine di andare in fondo alla vicenda e risalire agli autori del gesto. Tentato furto alla Coop di Marino, ininja si sono calati dal tetto Il furto nelcinese questaUn colpo ben studiato quello che ihanno messo a segno approfittando del buio della. Siamo in zona Mezzocammino e precisamente presso lo One Store di via Aurelio Galeppini. Qui, con la tecnica della campana di vetro, i ...

Operatori dell'Ama, partecipata del Comune diresponsabile dei cimiteri romani, sarebbero stati minacciati poiché accusati di aver'l'altare', anche per questo la famiglia non torna ...... spiega Cirielli, ricordando che i rappresentanti dei Paesi africani sono stati invitati ain ... 'L'Italia è vista come una nazione che ha realizzato delle cose e non haquesti Paesi. L'...Operatori dell'Ama, partecipata del Comune diresponsabile dei cimiteri romani, sarebbero stati minacciati poiché accusati di aver'l'altare', anche per questo la famiglia non torna ...

Roma, depredato nella notte negozio di cinesi: caccia ai ladri, è allarme sicurezza Il Corriere della Città

Nicholas Brischetto è morto a soli 22 anni a seguito di un incidente sul GRA dopo essersi schiantata a 300 all’ora con un’Audi R8 bianca in una folle notte fatte di corse e musica, il tutto ripreso po ...Nell'ordine e il silenzio di un luogo mesto e raccolto, c'è uno spazio che non passa inosservato. Il gazebo a strisce con il nome di Nicholas tra due corone d'oro, la ...