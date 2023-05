Roma | caffè e cornetti senza scontrini al bar dell’Inps | Striscia la Notizia colpisce ancora

(Di giovedì 18 maggio 2023) Dovrebbero tutti fare glie non evadere il fisco. ‘Dovrebbero’ al condizionale perché la realtà in Italia racconta altro, la situazione è purtroppo nota a tutti. E, spesso, a non fare glisono anche quei locali che si trovano all’interno di enti statali, lì dove la ‘legge’ dovrebbe essere di casa. E lì dove sempre più spesso i furbetti sono dietro l’angolo. Dopo i casi del bar dell’Agenzia delle Entrate di6 – Eur Torrino e quello del tribunale civile, l’inviato dila Notizia Jimmy Ghione ha ‘smascherato’ un altro bar, che ha il vizietto di non fare gli. Questa volta siamo sempre nella Capitale, ma nella caffetteria che si trova nel palazzo dove c’è la sedediCasilino Prenestino., chiuso ...

... il ruolo dell'health literacy nella promozione della salute " che si è svolto presso il... Giuseppe Novelli, Università degli Studi diTor Vergata e Italian barometer diabetes observatory ...... promosso dall'Associazione CiboFuturo, che si è svolto nell'ambito della giornata 'Essere Cuoco - Essere Maître', in collaborazione con la Scuola Alberghiera Elis,Fantini. ...Basta mettere in fila le attività commerciali assaltate nell'ultimo periodo: Terranova in Corso Calatafimi, GranTorino in via, panificio Mulone in viale Croce Rossa, Benetton in via ...