Roma | ancora furbetti del Reddito di Cittadinanza | truffa allo stato per 180mila euro | nei guai 14 persone

(Di giovedì 18 maggio 2023)deidi. A finire sotto la lente di ingrandimento dei Carabinieri ben 14che al fine di ottenere il beneficio hanno dichiarato il falso. Laandava avanti dal 2019 e ha permesso ai soggetti di portarsi a casa un bel gruzzoletto, pari a. Ora i “” dovranno rispondere diaggravata., dichiarazioni false per avere ildi: denunciate 40di quasi 300milaI controlli dei carabinieri suldi ...

...vuoti Getty Images 1 miliardo di persone con disabilità ha problemi di accessibilità sul web... Il 18 Maggio 2023 dalle ore 9.30 alle ore 16.30, apresso il Campus Eur (Viale dell'Oceano ...... a domanda precisa (" Il centro Italia è più a rischio "), ha risposto: "Sì,è ... Molte devonopartire". Stando alle parole dell'esperto, "c'è un'altra piaga : l' abusivismo . In ...- Gedson Fernandes. Loftus - Cheek. Piotr Zielinski. Tutti sogni tra i 20 e i 30 milioni. ... Ceyhun Kazanci, è stato chiaro: "Siamo soddisfatti del rendimento di Gedson, per lui non c'èun'...

Allerta meteo Roma e Lazio 17 maggio: ancora pioggia su tutta la ... Fanpage.it

Roma è la città più verde d’Europa. L’estensione del verde rappresenta il 67% del territorio: 85 mila ettari sui 129 mila totali ...In questo fronte pianeggiante lungo centinaia di chilometri, un eventuale sfondamento in profondità che permettesse alle forze ucraine di raggiungere la costa ...