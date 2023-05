Roland Garros 2023 | Nick Kyrgios non parteciperà | l’australiano è rimasto ferito in una rapina

(Di giovedì 18 maggio 2023) Brutta notizia per gli appassionati di tennis:non sarà purtroppo presente al, secondo Slam della stagione che si svolgerà sulla terra rossa di Parigi dal 28 maggio all’11 giugno. A riportare la notizia è stato Daniel Horsfall, agente del tennista australiano. In un’intervista rilasciata al Canberra Times, Daniel ha spiegato che la causa dell’assenza dinon è il lento recupero dopo un’operazione al ginocchio (come scritto dall’organizzazione del torneo parigino), bensì una ferita al piede (un taglio) riportata dal tennista a inizio mese nel corso di unasubita a casa della madre a Canberra (Australia). Secondo le ricostruzioni giornalistiche locali, un uomo avrebbe puntato la pistola contro la mamma di ...

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv delle qualificazioni del2023 , secondo slam della stagione. Inizia la caccia ad un pass per il tabellone principale che vede coinvolti la bellezza di 128 giocatori e 128 giocatrici, impegnati sulla terra ...non parteciperà al a causa di una ferita ad un piede riportata ad inizio mese nel corso di una rapina. La notizia è stata data da Daniel Horsfall, agente del 28enne tennista australiano: in una ...Una tegola davvero importante con iloramai alle porte. La regina della terra battuta era la favorita assoluta per la vittoria del torneo ma ora le cose si mettono male, soprattutto a ...

Nick Kyrgios ferito durante una rapina: non ci sarà al Roland Garros Virgilio Sport

Nick Kyrgios dà forfait al Roland Garros a causa di una ferita al piede che si è procurato nella sua casa a Canberra dopo che un uomo avrebbe minacciato sua madre con una pistola e gli avrebbe rubato ...Kyrgios non parteciperà al Roland Garros: sarebbe rimasto ferito in una rapina messa a segno a casa della madre in Australia ...