Roberta Di Padua | Andrea Foriglio svela se uscirebbe con la dama del Trono Over

(Di giovedì 18 maggio 2023) Quandoè arrivato a Uomini e Donne per corteggiare Nicole Santinelli,Dinon ha nascosto di essere rimasta colpita dal ragazzo, che ha subito apprezzato l’interessamento: “I complimenti a me fanno sempre piacere. Se poi arrivano da una così bella donna è meglio“. La scorsa settimana Nicole ha scelto Carlo Alberto Mancini, rifilando un palo ad. In un’intervista rilasciata a Lollo Magazine il 29enne hato se adesso sarebbe disposto ad uscire per un caffè conDi. L’ex corteggiatore ha dichiarato che la sua filosofia di vita è ‘mai dire mai’. Io fossi nelladelun messaggino lo manderei… Visualizza questo post su ...

... parliamo di Andrea Foriglio che, a quanto pare, nonostante la delusione ancora bella calda in testa e nel cuore, potrebbe fare ritorno nello show perDi, donna del trono over... Uomini ...È uscito dal programma con un pizzico di rammarico, eppure fino alla fine era quasi certo di avere delle chance con Nicole ...I progetti futuri Poi Andrea ha parlato anche diDi, che nel corso del programma non ha nascosto la sua simpatia per l'osteopata: 'In questo momento sto metabolizzando un po' tutto ...

Uomini e Donne, Andrea Foriglio dopo la scelta di Nicole: «Con Roberta Di Padua Mai dire mai» leggo.it

Nel corso del trono di Nicole Santinelli, più volte Roberta Di Padua ha mostrato interesse nei confronti di Andrea Foriglio, uno dei corteggiatori ...Potrebbe esserci un ritorno a Uomini e Donne. L'ex corteggiatore ha lasciato la porta aperta ad un nuovo approdo nello show.