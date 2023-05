“Ritrovati vivi dopo 15 giorni quattro bambini sopravvissuti a un incidente aereo” Ma qualcosa non torna nell’annuncio del presidente Gustavo Petro

(Di giovedì 18 maggio 2023)un, ma la notizia non sembra vera. Curioso, quello che sta accadendo giornalisticamente attorno ad un disastrodi piccole proporzioni in Colombia. Il Cessna 206 che il primo maggio scorso era diretto a San José del Guaviare all’improvviso è scomparso dai radar.una decina dile autorità colombiane hanno prima ritrovato i resti del velivolo poi annunciato la scoperta del corpo senza vita del pilota. Degli altri sei passeggeri a bordo però nessuna traccia. O meglioaltre 24 ore è stato ritrovato anche il corpo di una donna e di una terza persona la cui identità non è stata specificata. La donna è la madre di ...

🔊 Ascolta l'articolo In un incredibile atto di sopravvivenza, tre bambini e un neonato sono stati ritrovati vivi nella giungla del sud della Colombia, ben 17 giorni dopo un tragico incidente aereo. La notizia è stata diffusa attraverso un tweet del presidente Gustavo Petro, che ha annunciato il ritrovamento.

Tre bambini e un neonato sono stati miracolosamente ritrovati vivi dopo aver vagato per 17 giorni nell’Amazzonia colombiana dopo un incidente aereo. I bambini hanno 13 anni la sorella e 9, 4 e 11 mesi ...Nello schianto sono morti la madre e i due piloti. Ecco come il più grande, 13 anni, ha salvato gli altri (la sorella più piccola ha 11 mesi). Il presidente della Colombia: “Una grande gioia per il no ...