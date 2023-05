Ritiro Dimaro | Valentina De Laurentiis | “Tutti potranno fare foto con lo Scudetto”

Una telefonata a sorpresa in diretta a Castel Volturno. Mentre era in corso la conferenza stampa di presentazione deldel Napoli aFolgarida , il presidente Aurelio De Laurentiis ha ricevuto la chiamata del figlio, Edo , vice - presidente del club azzurro. "Amore, ora non posso parlare, poi mi dici" è ...Napoli 2023 - Alle ore 12.30 di giovedì 18 maggio, presso il centro sportivo di Castel Volturno ci sarà in diretta la conferenza stampa per ilNapoli2023 , dove sarà ...Ultimissime Calcio Napoli - Sorpresa durante la conferenza stampa di Aurelio e Valentina De Laurentiis per la presentazione deldi quest'estate. Durante l'intervento, infatti, il presidente del Napoli risponde a una telefonata in diretta e risate in sala per la conversazione che va in scena. Era il cantante ...

Ritiro Napoli a Dimaro 14-25 luglio, Valentina De Laurentiis: "Per i tifosi ci sarà la foto con la coppa". ADL: "Non parlerò ... CalcioNapoli24

Il Napoli sarà in ritiro a Dimaro Folgarida dal 14 al 25 luglio, dodici giorni in Val di Sole per il dodicesimo ritiro in Trentino, un vero e proprio record Il Napoli sarà in ritiro a Dimaro Folgarida ...Il Napoli sarà in ritiro a Dimaro Folgarida dal 14 al 25 luglio, dodici giorni in Val di Sole per il dodicesimo ritiro in Trentino, un vero e proprio record ...