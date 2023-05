Risparmio | italiani indietro su competenze e uso liquidità

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’educazione finanziaria dei risparmiatori continua a essere scarsa: il 40,9% non comprende l’effetto dell’inflazione sul potere d’acquisto, il 47,8% le ripercussioni del tasso di interesse sui prestiti bancari, il 41,6% non sa distinguere tra azioni e obbligazioni. E per il 37,4% un investimento remunerativo è solo un colpo di fortuna. Sono alcuni dei dati emersi dal dal 4° Rapporto Censis-Assogestioni “I risparmiatori oltre la crisi” presentato al Salone del, in corso si volgimento a Milano, secondo il quale oggi 4 risparmiatori su 10 dichiarano che nell’ultimo anno, a causa della fiammata inflattiva, hanno cambiato le proprie idee su come impiegare i risparmi. Pensare di sapere e sapere veramente Tra le persone che dichiarano di sapere che cos’è l’inflazione, 4 su 10 non sanno che riduce il potere d’acquisto dei redditi. Vale per il 34,2% dei laureati, il ...

