Rischio idrogeologico e la sicurezza idraulica del territorio in Lombardia

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ile ladelsono tra gli argomenti affrontati nell’incontro tra l’assessore aie Sistemi verdi di RegioneGianluca Comazzi. Presenti gli amministratori dele quelli del Consorzio di bonifica della Bassa Lodigiana. Con loro anche Patrizia Baffi, consigliere regionale. “La difesa dei nostri territori dai rischi idrogeologici – ha detto l’assessore Comazzi – resta la priorità per garantire la massimaa tutti i cittadini. Quasi tre milioni e mezzo di euro sono già deliberati per questi Comuni. Serviranno alla realizzazione di interventi decisivi per la mitigazione delidraulico e la risoluzione delle criticità ...

Il tema relativo alla gestione deldi alluvione e alla riduzione delè presente nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ma, al di là delle scadenze previste ...Nel "cratere" del sisma, oltre ad interventi per la mitigazione delin alcune località di Norcia e Preci e la bonifica di pareti e versanti della strada di San Pellegrino a ...... denominato "Misure per la gestione deldi alluvione e per la riduzione del". Il Piano prevede 34 interventi per un investimento complessivo di 33,57 Meuro, di cui 8,35 ...

Rischio idrogeologico nei rioni di Trieste: programmati undici interventi Il Piccolo

La scusa dell’emergenza non regge più, visto che l’Italia è da tempo alle prese con i dissesti idrogeologici. Ma ogni intervento si scontra con la burocrazia e una pubblica amministrazione che non rie ...Sempre al fine di contenere il rischio e di prevenire situazioni emergenziali, continuano senza sosta i controlli giornalieri del personale forestale sul territorio e l’attività di informazione e ...