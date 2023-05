Rinviato a giugno lo sciopero del trasporto aereo previsto domani | la decisione dopo l’alluvione in Romagna

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lodei lavoratori del comparto aeroportuale in programma il 19 maggio è statoal 4. Unapresa dei sindacati viste le difficoltà causate dalin Emilia-. Ad annunciare lo spostamento è stato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che nel corso del question time al Senato ha affermato: “Desidero ringraziare i responsabili nazionali deldi Cgil, Cisl, Uil e Ugl chenostra richiesta e vista la situazione in Emiliahanno deciso di sospendere e rinviare alodelfissato per. Li ringrazio per la sensibilità e la pronta ...

Si fermano gli scioperi annunciati del trasporto aereo nelle aree colpite dal maltempo. Ne dà notizia la presidente dell'Autorità di garanzia sugli scioperi, Orsola Razzolini. "Ringrazio le ...A causa della situazione eccezionale di maltempo in Emilia Romagna , è stato sospeso elo sciopero del settore del trasporto aereo che era stato proclamato per domani . Lo ha reso noto il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel corso del ...... Cisl, Uil e Ugl che dopo nostra richiesta e vista la situazione in Emilia Romagna hanno deciso di sospendere e rinviare alo sciopero del trasporto aereo fissato per domani. Li ringrazio per ...

Sciopero trasporto aereo rinviato al 4 giugno Il Sole 24 ORE

Uil e Ugl che dopo nostra richiesta e vista la situazione in Emilia Romagna hanno deciso di sospendere e rinviare a giugno lo sciopero del trasporto aereo fissato per domani. Li ringrazio per la ...Sassari. Data l’altissima probabilità di precipitazioni per sabato e domenica, confermata anche oggi dai bollettini meteorologici nazionali e regionali, l’Amministrazione comunale ha deciso di rinviar ...