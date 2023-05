Rinnovo Spalletti | importante rivelazione dalla radio ufficiale | c’entra De Laurentiis!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha parlato della questione che sta tenendo banco in casa Napoli, ovvero il futuro del tecnico che ha riportato lo Scudetto a Napoli. Di seguito quanto evidenziatonostra redazione: Aurelio De Laurentiis oggi dovrebbe dare risposte anche in merito al futuro diche ha consegnato alla società l’annuncio in merito alla sua permanenza.NapoliNovitàDe Laurentiis A svelare ulteriori novità è ladel Calcio Napoli,Kiss Kiss Napoli, che nel corso della trasmissioneGoal ha fatto sapere che le parti stanno trattando in prima persona per ildi ...