Rinnovo Spalletti | è arrivata la proposta di De Laurentiis | tutti i dettagli!

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha parlato della questione che sta tenendo banco in casa Napoli, ovvero il futuro del tecnico che ha riportato lo Scudetto a Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Aurelio Deoggi dovrebbe dare risposte anche in merito al futuro diche ha consegnato alla società l’annuncio in merito alla sua permanenza.Napoli Il presidente azzurro ha esercitato l’opzione per allungare l’intesa di un altro anno e ha proposto un nuovo contratto più lungo e un po’ più ricco rispetto ai 2,7 milioni di euro percepiti secondo l’intesa sottoscritta nell’estate del 2021, attende chesciolga i dubbi che lo tormentano relativi al possibile addio di Giuntoli, alle situazioni di mercato in uscita e soprattutto alla difficoltà di ...

Tutto lecito, certo, ma ritrovarsi una PEC che annuncia ilin maniera fredda non è certamente il massimo. Dopo uno scudetto vinto , magarisi sarebbe aspettato qualche colloquio in ......delle incertezze riguardanti il futuro di due punti cardine come il mister Lucianoed il ... per il tecnico originario di Certaldo i dubbi sulsono cadute sulla squadra come un fulmine ...Acredine- De Laurentiis per il, nasce tutto da una mancata telefonata Dopo la matematica certezza dello Scudetto , giunta alle 22,37 del 4 maggio 2023, il mister toscano avrebbe ...

CdM - Rinnovo Spalletti, questa la proposta di ADL Tutto Napoli

Non è una questione economica per Spalletti, che non ha del tutto apprezzato la modalità di rinnovo automatico arrivata tramite PEC, tutto previsto dal contratto firmato due anni fa dal tecnico che ...Luciano Spalletti non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro ... la stagione e soprattutto annuncia che è stato esercitato il diritto d’opzione per il rinnovo del contratto sino a giugno 2024 ...