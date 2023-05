Rinnovabili ed efficienza energetica | dall’Ue call per Comuni ed enti locali

(Di giovedì 18 maggio 2023) European City Facility ha lanciato il suo quinto bando per garantire un contributo fisso di 60.000 euro per lo sviluppo di un concetto di investimento mirato all’e alle energie. Il programma è aperto a tutti i, autorità, ai loro raggruppame aglipubblicidei 27 Stati membri dell’Ue. I candidati devono avere un piano climatico e/o energetico, ciò include i Paesc, sviluppati nell’ambito dell’iniziativa Patto dei Sindaci, o altri piani climatici e/o energetici con obiettivi di mitigazione. Il 5ˆ bando è stato aperto il 28 aprile e chiuderà il 30 giugno 2023 e il 30 maggio, alle ore 10, l’associazione die territoriali Alleanza per il Clima ...

COSA FARA' EDP IN ITALIA Nel nostro paese la divisionedi Edp ha deciso ultimamente di ... la mobilità elettrica, l'energetica e la sicurezza degli approvvigionamenti", si legge ...... di decarbonizzazione e di produzione di energia da fonti, acquista per il contesto ...di aiuto è destinata agli organismi di ricerca per realizzare progetti volti a migliorare l'...Le soluzioni Infinidat permettono di ridurre il TCO fino al 36% e migliorare l'di alimentazione e raffreddamento per PB fino al 42% M an mano che il mondo diventa ...di energia...

Efficienza e riduzione delle emissioni: l'Italia è a buon punto ElettricoMagazine

Il settore dell’efficienza energetica è cresciuto in modo considerevole negli ultimi anni, un aumento sostenuto dalla voglia di vivere in modo sostenibile, dalla ricerca di ...Dall’ENEA il progetto per individuare le aree più idonee alla produzione di energia rinnovabile e che permette di favorire la nascita di comunità energetiche ...