Rimpolpare e ridensificare | l’anti age ideale esiste!

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 18 maggio 2023) Rimpolpa e ridensifica. È Alba la crema viso antiossidante e anti-età di LeLang Skincare di cui non potrai più fare a meno Attivi concentrati e tecnologie avanzate, in un prodigioso mix tra natura e scienza, sono i principi fondanti del marchio 100% made in Italy LeLang Skincare, che propone una gamma di prodotti per il viso mirati a supportare il benessere della pelle, nelle sue diverse età e fasi. Alba, la crema viso anti-age dall’alto potere rimpolpante e ridensificante, è esemplare nell’omaggio alle Langhe, per via del nome e della formulazione; la maggior parte degli ingredienti con cui è formulata derivano infatti dal territorio piemontese, ricco di specie vegetali autoctone e prodigiose per la pelle che Elisa Avalle, fondatrice e CEO di LeLang Skincare studia costantemente per proporre cosmetici funzionali e di origine naturale maggiore al 97.5%. Dal potere super idratante e ...