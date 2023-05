Riforme | Romeo “Disponibili al premierato ma con pesi e contrappesi”

(Di giovedì 18 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “C’è la necessità di promuovere delleistituzionali. La Lega ha dato subito la suatà, poi se non è il presidente della Repubblica perchè è una figura terza e si vuole virare più sul premier c’è questatà, purchè ci sianoe contraptenendo conto che la nostra è una Repubblica parlamentare. L’importante è che venga garantito il fatto che non ci siano ribaltoni, perchè se i cittadini votano un premier non si possono ritrovare con una maggioranza diversa. Ci sono dei sistemi costituzionali, di intervento e legislativi che possono andare a tutela di questo garantendo la stabilità. C’è piena armonia da questo punto di vista, poi ci possono essere sensibilità diverse ma nel centrodestra questo è un arricchimento, si trovano mediazioni”. Così ...

Così Massimiliano, capogruppo della Lega in Senato, intervistato da Claudio Brachino per la ... "La posizione della Lega è sempre stata chiara anche in passato" sulle. L'autonomia "...Così Massimiliano, capogruppo della Lega in Senato, intervistato da Claudio Brachino per la ... "La posizione della Lega è sempre stata chiara anche in passato" sulle. L'autonomia "...Abbiamo anche bisogno di. Non dobbiamo temere i cambiamenti, ma accoglierli e continuare a ...seconda il presidente di Montecitorio Lorenzo Fontana e il capogruppo al Senato Massimiliano. ...

Riforme, Romeo "Disponibili al premierato ma con pesi e ... Italpress

ROMA (ITALPRESS) – “C’è la necessità di promuovere delle riforme istituzionali. La Lega ha dato subito la sua disponibilità, poi se ...Calderoli difende il decreto sull’Autonomia differenziata. Per il ministro i rilievi dei tecnici del Senato evidenziano "criticità non oggettive, ma meramente ipotetiche".