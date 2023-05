Rifiuti | compostaggio a Napoli Est | nuovo bando dell’Asia per l’impianto

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’Asia, società in house interamente controllata e coordinata dal Comune diincaricata della gestione deie dell’espletamento dei servizi di nettezza urbana, ha aperto ilper la progettazione esecutiva e costruzione deldicon recupero di biometano di, da realizzare nell’area diEst, nel quartiere di Ponticelli. La gara vede un valore di partenza più alto rispetto al precedente, andato deserto, e raggiunge l’offerta base di 35.610.457 euro. I fondi sono finanziati dalla Regione Campania e ilresta aperto fino al 15 giugno. “Con questa procedura di gara pubblicata – spiega l’assessore all’ambiente del Comune diVincenzo Santagada – si ...

Inoltre la riduzione deiorganici, che sono oltre il 30% del totale deiurbani, permette di diminuire il costo per il loro smaltimento. Ilè un ottimo esempio di economia ......Vincenzo Santagada - si costruisce il primo impianto dicon recupero di biometano nell'area di Napoli Est. E' indispensabile a completare la seconda parte del ciclo integrato dei......della gestione deie dell'espletamento dei servizi di nettezza urbana, ha aperto il nuovo bando per la progettazione esecutiva e quindi per la costruzione dell'impianto dicon ...

