Per, Allegri e Mourinho vanno difesi dalle critiche ingiuste . " Se un allenatore porta una squadra in semifinale di Champions League e di Coppa Italia, come si può dire che abbia ......Allegri (LaPresse) - Calciomercato.itUna gara della quale si è discusso in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play con Francesco, a partire dai giudizi sui due allenatore: 'Se ...Allegri e Simone(LaPresse) - Calciomercato.itIl 'Derby d'Italia' è sempre un match ricco ... Alle 15.15 sarà con noi Francesco, storica voce della 'Rai', alle 16.30 ci sarà Graziano ...

Repice: «Inzaghi allenatore da grande club! Ecco i suoi meriti» Inter-News.it

La squadra di INzaghi ha battuto quella di Pioli anche nel ritorno e ... Inter-Milan 1-0, la radiocronaca di Francesco Repice (VIDEO).Il noto giornalista ha parlato di pari possibilità tra Viola e nerazzurri per la finale di Coppa Italia, mentre si è sbilanciato su una possibile finale dei nerazzurri. A proposito di questi impegni d ...