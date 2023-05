Renzi nel gruppo Misto | Calenda | ' Lo apprendo dai giornali ma non alimento polemiche'

...tensione tra Carlo Calenda e Matteoè alle stelle, una sfida che sta sbriciolando quello che resta del cosiddetto Terzo Polo e che potrebbe lanciare l'ex sindaco di Firenze verso l'ingresso...si è poi concentrato sui rumors che vorrebbero Paolo Gentiloni come figura principale del ... Credo - aggiunge l'ex premier sull'attuale commissario europeo - cheTerzo Polo sicuramente ci ...Ma se Matteoha i numeri per andare in autonomia a Palazzo Madama (6 senatori con l'arrivo di ...'mirino' ci sarebbe la senatrice Dafne Musolino, eletta con Sud chiama Nord di Cateno De Luca, ...

Renzi annuncia gli ingressi di Gruppioni e Pigoni in Italia Viva ... Open

Renzi, con la tecnica della goccia cinese, ha messo a segno una serie di sabotaggi per indebolire il fu alleato, che ora, a meno di colpi di scena, costringeranno Azione a traslocare nel gruppo Misto ...Calenda a Renzi: "Va nel gruppo Misto Lo apprendo dai giornali, non voglio fare polemiche durante questi giorni di emergenza nazionale..." ...