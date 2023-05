(Di giovedì 18 maggio 2023) Matteo, intervistato da SkyTg24, ha profetizzato undima non didel. Secondo l'ex Pd, infatti, Giorgia Meloni rimarrà stabile al suo posto fino al 2027. "La ...

Matteo, intervistato da SkyTg24, ha profetizzato un cambio di governo ma non di presidente del Consiglio. Secondo l'ex Pd, infatti, Giorgia Meloni rimarrà stabile al suo posto fino al 2027. "La Meloni ...Ma credo che Calenda eabbiano aspirazioni maggiori di quelle di essere alla guida di un ... Sono peròche potrà ridurre la delusione per la politica. Vedere un parlamento, istituzioni che ...... di decidere,che il suo comportamento sarà giudicato dagli stessi che gli hanno consegnato il mandato. Ora non voglio entrare nel tema della modifica elettorale prospettata da Matteodi ...

Renzi è sicuro: “Ci sarà un cambio di governo, ma non di Presidente del Consiglio…” Globalist.it

Matteo Renzi: «La Meloni è solida e va al 2027, leviamoci dalla testa che ci sia un cambio di premier, secondo me ci sarà un cambio di Governo perchè qualche discussione tra di loro ce l'hanno, dovran ...Il ceo di Sideralba Luigi Rapullino, primo candidato ad affiancare Vittorio Massi nel progetto di una nuova Samb, sempre che ve ne sia una sola e quindi nel caso Renzi non riuscisse ad iscrivere la sq ...