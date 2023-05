Renzi - Calenda | resa dei conti sabato prossimo

Seattaccain tv e dice di voler andare da solo alle europee c'e' un problema politico da affrontare - spiega Paita. A far esplodere la situazione, gia' tesa, il passaggio da Azione a ...Terzo polo: Paita, assemblea dei senatori rinviata a lunedì Le distanze trapongono così a rischio l'unità dei gruppi in parlamento.ha chiuso all'ipotesi di una lista comune ...Vedi Anche: 'pensa che io sia un mostro E allora non possiamo continuare insieme' De Leo chiede a Licheri perché il piano nazionale per il cambiamento climatico è fermo dal 2018. ...

Calenda: “Renzi ha deciso di rompere i gruppi parlamentari con Azione, ne prendiamo atto” Il Fatto Quotidiano

Il leader di Italia Viva: "Il problema non riguarda me ma il fatto che ci sono due Calenda..." “Calenda Se vogliono dipingermi come un mostro, lo hanno fatto i grillini tutti i giorni. Attaccami perc ...Roma, 18 mag – “Quello che penso sia necessario, dopo le affermazioni molto critiche che Calenda ha fatto nei confronti di Matteo Renzi, anche durante i talk show televisivi, è un chiarimento politico ...