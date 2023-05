Regge il muro di Mourinho | la Roma ferma il Bayer e vola in finale!

Due anni due finali europee. Dopo quella - vinta - di Conference, la Roma di Mourinho conquista col coltello tra i denti l'ultimo atto di Europa League, difendendo alla morte il gol di Bove dell'......danni dovuti alle frane all'Abbazia di Santa Maria del Monte (dove è in parte già crollato il... Sotto osservazione anche il Reno - VIDEO Il Ravone non. Via Saffi alla fine richiude - VIDEO e ...I nerazzurri si difendono a pieno organico, Dzeko e Lautaro a faredietro. Tonali va via di ... Il Milanl'urto, non sembra più la squadra in balia degli avversari dell'andata, e crea anche ...

Il muro di Mourinho regge: Roma in finale di Europa League Sportal

Il presidente ligure sul voto delle Comunali e gli equilibri della coalizione: “Senza le formazioni di sindaci e governatore saremmo minoranza in Regione” ...Non è bastata una stagione intera e nemmeno novanta minuti di playout perché il Felizzano potesse giustamente festeggiare la salvezza ...