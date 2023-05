Realizzata in Brasile una copia della fontana di trevi

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 maggio 2023) – “Marcello, come here. Hurry up!”. È una delle scene più famose del film del 1960 di Federico Fellini, ‘La Dolce Vita’. Scena in cui Anita Ekberg invita Marcello Mastroianni a seguirla e a fare il bagno con lei nelladi. Da oggi è possibile ammirare la più grande fra le celebri fontane di Roma non solo nella Capitale d’Italia: uno dei monumenti simbolo di Roma e dell’intero patrimonio culturale nostrano si può ammirare anche in. Un clonepiù famosa delle fontane di Roma è infatti stato realizzato a Serra Negra, località a 150 chilometri da San Paolo. Il Comune sudamericano ha investito 1,6 milioni di reais nella costruzione, che ha già richiamato l’attenzione dei residenti e di molti turisti, che ogni giorno scattano foto e realizzano ...